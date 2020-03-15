Англия

Англичанин поделился своим мнением о паузе в сезоне.

Нападающий Дерби Уэйн Руни прокомментировал решение приостановить матчи во всех английских дивизионах в связи с эпидемией коронавируса.

"После экстренного собрания наконец-то приняли правильное решение. До этого казалось, что к футболистам в Англии относятся как к морским свинкам. В других видах спорта все закрывалось, а нам нужно было продолжать.

На тренировке Дерби в четверг мы ждали выступления Бориса Джонсона. Люди тревожились. К счастью, футбольные власти приняли правильное решение и остановили сезон. Некоторым людям это не понравится, но думаю, футбол должен быть на втором месте", – приводит слова Руни Sky Sports.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 15 поединков в футболке "баранов", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

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