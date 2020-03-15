Англия

Итальянец поделился своим мнением о борьбе с коронавирусом в Англии.

Защитник Вест Хэма Анджело Огбонна прокомментировал приостановление английской Премьер-лиги до апреля в связи с коронавирусом.

"Я доволен, что на данный момент все приостановили, включая низшие лиги. Казалось, они хотят игнорировать такую серьезную проблему.

Это не только проблема с футболом, она заключена в английском менталитете. Они до сих пор не понимают опасность вируса, который передается в считанные секунды.

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Было абсолютно недопустимо, что они хотели провести наш матч с Арсеналом, который только играл с Олимпиакосом. Казалось, что они ждали, пока кто-то не умрет, чтобы начать принимать действия", – рассказа Огбонна в интервью Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм ушел на частичный карантин из-за контакта с Артетой.

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