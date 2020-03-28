Англия

Португальский полузащитник рассказал о начале карьеры в стане "красных дьяволов".

Бруну Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед накануне игры против Вулверхэмптона и уже спустя несколько дней вышел в стартовом составе манкунианцев. С первом же матче португалец отметился тем, что вовсе не боялся брать игру на себя и бить по воротам. Практически с того же поединка и началась беспроигрышная серия "красных дьяволов", при которой были пропущены голы лишь в двух встречах.

Бруну Фернандеш вспоминает о том, как сказал руководству о своем желании перейти именно в стан "манкунианцев".

"Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким, потому что когда появилась такая возможность, я не думал дважды. Я сообщил руководству Спортинга, которое уже вело переговоры к тому моменту, что Манчестер Юнайтед — мой первый выбор. Это именно то, что нужно для моей карьеры".

В то же время португалец не считает, что он — ключевой фактор изменений в Манчестер Юнайтед. По мнению Фернандеша дело именно в команде.

"Я вижу ту же команду, что и месяц назад. Думаю, что мы не изменились, я и команда голодны к победам, хотим отдаваться на поле, делать все лучше и лучше в каждой игре. В прошлом месяце у нас было много хороших матчей. Мы можем говорить о новом старте после прихода Бруну, но дело не в Бруну, а в команде.

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Коллектив нуждается в правильном направлении и решениях. Даже если бы я не пришел в Манчестер Юнайтед, то команда побеждала бы, потому что один игрок не может привнести такие существенные изменения. Команда изменяется, когда все стремятся к одной и той же цели. Когда я приехал, увидел коллектив, который стремится к своим целям и хочет совершенствоваться. Я просто один из игроков, который может в этом помочь".

С первого же поединка полузащитник получал поддержку от болельщиков. Бруну Фернандеш очень рад такому факту и уверяет, что именно благодаря этому ему проще выходить на поле и показывать хорошую игру.

"Поддержка, которую я получил от фанатов, невероятна. В первом матче я услышал, что они поют про меня. Подумал, что я в клубе всего два дня, но у них уже есть песня про меня. Я должен дать что-то фанатам, потому что они оказывают мне поддержку, которая очень нужна для того, чтобы я помогал товарищам по команде и Юнайтед стать лучше.

Если я не буду получать поддержку фанатов, мне будет сложнее выходить на поле и быть собой, быть уверенным и делать то, что я умею на поле — рисковать. Если вы обостряете, то, возможно, потерпите неудачу. Но фанаты там, чтобы дать вам уверенность попробовать рискнуть еще раз".

Бруну Фернандеш также отдельно отмечает главного тренера команды — Оле-Гуннара Солскьяера. Полузащитник отмечает, что норвежец много внимания уделяет деталям — и это имеет большое значение.

"Солскьяер внимателен к деталям, и для меня это важно, потому что это одна из вещей, которая меняет футбол. Сейчас каждый тренер действительно хорош — они смотрят друг на друга и учатся. Сейчас у всех есть видео, поэтому большинство команд знает, что вы будете делать на поле, где им нужно прессинговать, чтобы осложнить вам задачу.

Думаю, что он действительно хорош в этом. Солскьяер был игроком, потому он знает, когда ему нужно поговорить с футболистами, когда нужно похвалить или иногда дать пинка, чтобы получить от вас больше. Я думаю, футбольное прошлое позволяет лучше понимать эти моменты.

Но иногда есть тренеры, которые никогда не играли, но понимают это. Так что все зависит от тренера, но Оле очень осторожен с такими моментами. Он хочет совершенства, что невозможно, но пытается получить больше от нас".

Помимо поддержки от фанатов, Бруну Фернандеш также отметил отличную атмосферу в команде и особенно выделил Диогу Далота, который помогал ему первое время.

"Когда я приехал в Манчестер Юнайтед, тренер был очень важен, но еще большее значение имели партнеры по команде. Когда вы доверяете своим товарищам, то играть намного проще.

У меня была арендованная машину, но Диогу Далот возил меня на тренировки. Обычно, мы приезжали раньше всех. Иногда, на базе уже был Фил Джонс. Мы ходим вместе с Далотом на завтрак и в тренажерный зал. С тех пор как я приехал, он мне очень помог. В первые дни я спал в его доме. У меня был номер в отеле, но Далот говорил идти к нему домой. Я действительно счастлив, что Диогу был здесь, потому что он очень помог мне в первые дни".

Многие считают, что Бруну Фернандеш стал отличной заменой для Поля Погба в центре поля, но сам португалец считает, что он иной игрок.

"Сравнения с Погба? Думаю, что я отличаюсь от других. У всех разная манера игры. Может быть, я рискую больше остальных. Также, наверное, я чаще бью по воротам. Все в клубе разные. Я должен рисковать, чтобы отдавать последний пас. Для меня не имеет значения, что кто-то недоволен моей попыткой, я уважаю его, но продолжу рисковать.

Бытует мнение, что игрок, который здорово обращается с мячом, не лучшим образом выглядит при игре без него. Я стараюсь играть с мячом на самом высоком уровне, но не забываю реагировать на потери. Даже если я не ошибаюсь и отдаю точную передачу, но мы теряем владение, то я хочу работать еще усерднее".

Очень важной чертой португальца остается то, что он всегда пытается стать лучше, даже несмотря на хорошо проведенный поединок.

"Думаю, я обращаю внимание на детали. Если вы хотите быть лучшим или одним из них, то нужно уделять внимание мелочам. Если ты провел хорошую игру и сделал результативную передачу, то не значит, что не нужно проводить работу над ошибками, чтобы стать лучше".

На счету Бруну Фернандеша три гола и четыре результативных передачи в девяти поединках за Манчестер Юнайтед. Португалец успел утвердиться одним из лидеров своей новой команды, а также сходу стал лучшим игроком месяца в АПЛ. Кажется, что целеустремленного и профессионального полузащитника не остановит и пауза из-за коронавируса. Ждем возвращения футбола и новые свершения от Фернандеша.