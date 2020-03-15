Хавбек может перебраться в АПЛ.
Джоффри Кондогбия, getty images
15 марта 2020, 22:56
Как сообщает Sky Sports, Эвертон в летнее трансферное окно хочет приобрести полузащитника Валенсии Джоффри Кондогбия.
По данным источника, на футболиста "летучих мышей" также всерьез претендует Тоттенхэм, и именно между этими двумя клубами из АПЛ будет вестись борьба за игрока.
Отмечается, что представители "ирисок" присутствовали на последних матчах Валенсии. В текущем сезоне игрок провел 24 поединка во всех турнирах, в которых забил два гола.
Ранее сообщалось, что Эвертон намерен укрепить переднюю линию, купив форварда Торино Андреа Белотти.