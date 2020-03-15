Англия

Хавбек может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, Эвертон в летнее трансферное окно хочет приобрести полузащитника Валенсии Джоффри Кондогбия.

По данным источника, на футболиста "летучих мышей" также всерьез претендует Тоттенхэм, и именно между этими двумя клубами из АПЛ будет вестись борьба за игрока.

Отмечается, что представители "ирисок" присутствовали на последних матчах Валенсии. В текущем сезоне игрок провел 24 поединка во всех турнирах, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Эвертон намерен укрепить переднюю линию, купив форварда Торино Андреа Белотти.