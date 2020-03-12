Италия

Итальянский нападающий летом может перебраться в АПЛ.

Эвертон внимательно следит за ситуацией Андреа Белотти в Торино и готов сделать предложение летом, сообщает TuttoMercatoWeb.

В этом сезоне итальянский нападающий забил 15 голов в 31 поединке и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что ранее Торино отклонил предложения по Андреа Белотти от Наполи и Bест Хэма.

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