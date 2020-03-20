Англия

Защитник рассказал о периоде реабилитации.

Защитник Арсенала Киран Тирни рассказал о своей травме плеча, которую он получил три месяца назад, поведав о том, насколько тяжело переживает этот период.

"Это было душераздирающе, потому что я понимал, что мне нужна операция. В тот момент в голове у меня было понимание того, что я выбыл из игры на несколько месяцев. На поле вы это и сами прекрасно сразу понимаете. Это было видно по моему лицу".

"Получить травму в начале моей карьеры в Арсенале было тяжело. Мысленно, это было, наверное, самое тяжелое время в моей жизни", — цитирует Тирни Goal.

Напомним, не так давно лазарет лондонцев пополнился полузащитником Лукасом Торрейрой и защитником Сеядом Колашинацом.