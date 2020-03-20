Англия

Аргентинец рассказал, о чем мечтает в своей тренерской карьере.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что хотел бы однажды возглавить Ньюэллс Олд Бойс и поработать там с Лионелем Месси.

"Я хочу вернуться в Ньюэлл вместе с Месси. У меня все еще есть время подождать такой возможности. Возможно, лучшим сценарием будет, если это произойдет через 10 лет", — цитирует Почеттино Daily Mail.

Напомним, аргентинский специалист выступал за Ньюэллс в качестве футболиста с 1988 по 1994 год, имея на своем счету более 150 поединков. Месси, в свою очередь, выступал за молодежную команду, из которой перебрался в Барселону.

Ранее Почеттино заявил, что считает нападающего Интера Лаутаро Мартинеса одним из лучших на своей позиции.