Италия

Менеджер похвалил своего соотечественника.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино высказал свое мнение об игре нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

"Лаутаро Мартинес — один из лучших нападающих в мире. Дело не только в том, что он делает сейчас, но и в том, что его потенциал будет означать в будущем. Думаю о самых безжалостных форвардах в больших клубах, очевидно, его имя должно быть среди них", — цитирует Почеттино Goal.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел в футболке "нерадзурри" 31 поединок во всех турнирах, забив 16 голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Почеттино может уже со следующего сезона вернуться к работе, так как в его услугах заинтересован Реал.