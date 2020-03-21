Англия

Вингер не исключает, что вновь может выступать за лондонцев.

Крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога заявил, что мог бы однажды вернуться Челси, в структуре которого он находился с 2014 по 2018 год.

"Когда я был в Челси, там был Виллиан, Азар, Педро. При Моуриньо был еще и Салах".

"Было много хороших вингеров. Я всегда считал, что если нет возможности играть, то стоит уйти в аренду или перейти куда-то, чтобы улучшить свои навыки, а потом, возможно, вернуться однажды", — приводит слова Бога Goal.

Ранее СМИ активно писали, что полузащитник может вернуться в стан "синих" уже будущим летом. К слову, ряд клубов готовы составить конкуренцию лондонцам, среди которых и Наполи.