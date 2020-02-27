Англия

Вингер Сассуоло Жереми Бога может вернуться в Лондон.

Директор Челси Марина Грановская собирается встретиться с агентом Жереми Бога, чтобы заинтересовать форварда Сассуоло перспективой продолжить карьеру на Стэмфорд Бридж — сообщает Tuttomercatoweb.

Агент и брат Жереми Бога уже прибыл в Лондон, и его встреча с Грановской должна пройти в четверг, 27 февраля, вечером.

Тем временем Сассуоло не намерен расставаться с 23-летним воспитанником Челси, которым также интересуется Барселона.

Бога выступал за Челси (1 матч во всех турнирах, о голов), Ренн (31, 3), Гранаду (27, 2), Бирмингем (34, 2) и Сассуоло (23, 7), а также провел 1 матч за национальную сборную Кот-д'Ивуар.

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