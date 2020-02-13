Испания

Каталонцы попытаются подписать ивуарийца следующим летом.

Нападающий Сассуоло Жереми Бога попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" намерены укрепить линию нападения следующим летом и попытаются подписать ивуарийского вингера. Конкуренцию каталонцам в борьбе за 23-летнего игрока составит Челси, который может его выкупить за 4 млн евро.

Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Бога провел 23 поединка в футболке "нероверди", отличившись семью голами и четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Бога мечтает победить на чемпионате мира и в Лиге чемпионов.

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