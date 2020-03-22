Англия

Мерсисайдцы готовы выложить за хавбека 74 млн фунтов.

Полузащитник Наполи Фабиан Руис заинтересовал Ливерпуль — сообщает Express.

"Скаузеры" готовы будут выложить 74 млн фунтов за 23-летнего испанца. В услугах футболиста заинтересован лично Юрген Клопп.

Действующему победителю Лиги чемпионов придется конкурировать за игрока с мадридским Реалом и Барселоной.

За игроком также наблюдают такие клубы как Бавария и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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