Испания

Испанские гранды нацелились на хавбека Наполи.

Полузащитник Наполи Фабиан Руис попал в сферу интересов Барселоны и Реала, сообщает портал Calciomercato.

Испанские клубы намерены укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и попытаются подписать хавбека партенопейцев. Руководство неаполитанского клуба хочет выручить за своего игрока около 180 млн евро.

Действующий контракт Фабиана Руиса с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона и Реал также намерены побороться за защитника Баварии Давида Алабу.

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