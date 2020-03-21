Испанские гранды нацелились на хавбека Наполи.
Фабиан Руис, Getty Images
21 марта 2020, 12:35
Полузащитник Наполи Фабиан Руис попал в сферу интересов Барселоны и Реала, сообщает портал Calciomercato.
Испанские клубы намерены укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и попытаются подписать хавбека партенопейцев. Руководство неаполитанского клуба хочет выручить за своего игрока около 180 млн евро.
Действующий контракт Фабиана Руиса с Наполи рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона и Реал также намерены побороться за защитника Баварии Давида Алабу.
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