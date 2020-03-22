Англия

Легенда Челси Джон Терри призвал свой бывший клуб заполучить Джейдона Санчо.

Экс-защитник Челси Джон Терри считает, что Джейдон Санчо стал бы отличным усилением для "синих".

"Санчо – один из лучших молодых игроков мира прямо сейчас. Он стал бы отличным усилением для Челси. Это сделало бы нас сильнее, как и те игроки, что появились в нынешнем сезоне".

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"Билли Гилмор, Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт, Рис Джеймс. Бесконечный список, и в этом сезоне много положительных моментов".

"Думаю, это то, чего жду болельщики Челси: молодые игроки, которые пробиваются в основу", — приводит слова Джона Терри Evening Standard.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед — фаворит в гонке за Санчо.

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