Германия

Football.ua анализирует, в каком клубе продолжит карьеру талантливый англичанин.

Джейдон Санчо тот футболист, о котором можно говорить много. Ему всего 19 лет, а за ним охотятся ведущие европейские клубы. Англичанин выдает второй мощнейший сезон на высшем уровне и, судя по всему, надолго в Дортмунде не задержится – уж слишком высокая конкуренция в борьбе за него. Кроме того, Боруссия Д – не та команда, которая будет держаться за своего футболиста, если за него предложат внушительную сумму.

В нынешнем сезоне между Санчо и тренерским штабом "шмелей" случился неприятный эпизод: англичанин вернулся из расположения сборной Англии позже, чем было запланировано, а потом и вовсе опоздал на теоретическое занятие к матчу против Барселоны в Лиге чемпионов. В итоге, Санчо остался на скамейке в игре против каталонцев, но вышел в начале второго тайма и даже забил гол.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что дисциплина – не самая сильная сторона 19-летнего футболиста. Информации о том, что Санчо любитель погулять на вечерниках, не было, а вот то, что с пунктуальностью у него бывают проблемы, когда речь идет о тренировках – факт.

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По информации журналиста Sky in Germany Йеско фон Айхманна, Санчо совершенно точно покинет Боруссию Дортмунд предстоящим летом. В то же время, журналист сообщил о хорошей тенденции со стороны футболиста: если с пунктуальностью и мотивацией на тренировках были проблемы, то сейчас он прогрессирует и ведет себя как профессионал.

Football.ua анализирует, где может продолжить карьеру Джейдон Санчо и какой вариант был бы для него лучшим.

Манчестер Юнайтед

Появилась информация, что ныне "красные дьяволы" и вовсе фавориты на подписание английского таланта. Главное условие для того, чтобы реализовать затеянное – попадание в Лигу чемпионов. И если бан Манчестер Сити от УЕФА останется в силе, то довольно высокие шансы, что коллектив Оле-Гуннара Солскьяера будет играть в главном еврокубковом турнире.

Если бы Санчо действительно выбрал Манчестер Юнайтед в качестве своей будущей команды, то у "красных дьяволов" вырисовывается отличное атакующее трио: слева Рашфорд, в центре нападения Мартиаль и правее расположился бы Санчо. Британские букмекеры предлагают коэффициент 1,5 на то, что Джейдон будет играть в Манчестер Юнайтед в следующем сезоне.

На Санчо, если переход осуществится, будет оказано огромное давление (как и в любом другом клубе), он точно был бы в основе (тут и фактор давления из-за ценника), да и просто не видно каких-то конкретных причин, почему бы он не усилил МЮ. Из минусов – "красные дьяволы" пока не выглядят командой, которая способна занимать место в ТОП-4 каждый сезон.

Ливерпуль

Не так давно появилась информация, что Ливерпуль сообщил Боруссии Д о желании приобрести Джейдона Санчо. Если этот переход состоится, то можно сказать одно на 100 процентов: Джердан Шакири покинет "красных", а под руководством Юргена Клоппа 19-летний футболист многому бы научился. Вот только одна загвоздка: у мерсисайдской команды слаженный механизм в атаке, в результате чего на флангах есть железобетонные игроки основы в лице Садио Мане и Мохаммеда Салаха.

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Рискнем предположить, что сенегальца или египтянина можно отправить на позицию центрального нападающего, но зачем, когда есть Роберто Фирмино, который может даже не забивая голы приносить команде огромную пользу? Зачем рушить то, что так отлично работает?

Несмотря на имеющуюся группу атаки, букмекеры оценивают потенциальный переход Санчо в Ливерпуль коэффициентом 2,5.

Челси

В британской прессе ходит множество предположений, что Санчо является поклонником "синих", и что это может помочь клубу Романа Абрамовича заполучить англичанина. Учитывая то, что Челси ищет усиление атакующей линии, в клубе делают ставку на молодежь и есть множество английских футболистов — все это делает потенциальный переход Джейдона в лондонскую команду привлекательным вариантом для всех сторон.

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Более того, высокая вероятность того, что Педро и Виллиан покинут "синих" в летнее межсезонье – у испанца и бразильца заканчиваются контракты. Если с экс-игроком Шахтера переговоры идут или планируются, то с бывшим игроком Барселоны, похоже, все очевидно.

И ни Санчо, ни Лампарда или кого-другого не должен смущать факт прихода грядущим летом Хакима Зийеха из Аякса. Хоть марокканец и предпочитает играть справа, он также способен взять на себя роль центрального полузащитника (или вовсе переместить его на левый фланг атаки). Теоретически, трио в атаке Зийех — Абрахам – Санчо выглядит весьма перспективным!

Британские букмекеры оценивают потенциальный переход Санчо в Челси коэффициентом 5.

Манчестер Сити

Вернуться в бывший клуб Санчо вряд ли захочет. В 2017 году "горожане" отпустили англичанина за 8-10 миллионов фунтов, а вернуть его – было бы признание собственной ошибки. Другое дело, что ошибаться – это нормально, а признать ошибку – является хорошим качеством.

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Вот только если посмотреть на состав Манчестер Сити, то на флангах есть Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Рияд Марез и пока еще Лерой Сане. Покупка нового вингера "горожанам" и самим не нужна, им нужен центральный защитник в первую очередь.

Барселона и Реал

Если вышеупомянутые клубы всерьез заинтересуются Санчо, то многое будет зависеть и от желания самого игрока. На данном этапе Санчо, вероятно, предпочтет вернуться в Англию, нежели попытать счастье в Испании.

Возможно, Барселона или Реал – не подходящие клубы для англичанина прямо сейчас. В каталонской команде негативная атмосфера: публичные скандалы с участием Эрика Абидаля и Лионеля Месси, а мадридскому клубу не всегда удается развивать имеющиеся молодые таланты.

Бавария

Сколько таких внутренних переходов уже было? Мюнхенский клуб предстоящим летом будет претендовать на покупку вингера, в связи с тем, что заменить Франка Рибери и Арьена Роббена в полной мере не удалось. Однако скорее Бавария сосредоточит свое внимание на Лерое Сане из Манчестер Сити, который должен и обойтись дешевле.

Итог: учитывая вышенаписанное, если Санчо таки покинет Боруссию Д, то для него лучшим вариантом продолжения карьеры будет Манчестер Юнайтед или Челси. Там он будет железным игроком основы. Возможно, ключевая борьба развернется между этими двумя клубами, а решающее значение будет иметь попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.