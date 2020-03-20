Германия

Вингер Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо признан лучшим в чемпионате Германии в прошлом месяце.

Официальный Twitter-аккаунт Бундеслиги сообщил, что стал известен лучший игрок февраля. Им стал Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии.

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В прошлом месяце англичанин забил три гола и отличился тремя результативными передачами в пяти играх.

Всего в текущем сезоне Санчо провел 23 игры в Бундеслиге: на его счету 14 голов и 15 ассистов.

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