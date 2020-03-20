Вингер Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо признан лучшим в чемпионате Германии в прошлом месяце.
ДЖЕЙДОН САНЧО, GETTY IMAGES
20 марта 2020, 21:51
Официальный Twitter-аккаунт Бундеслиги сообщил, что стал известен лучший игрок февраля. Им стал Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии.
Читайте также: Следующая остановка: где продолжит карьеру Джейдон Санчо?
В прошлом месяце англичанин забил три гола и отличился тремя результативными передачами в пяти играх.
Всего в текущем сезоне Санчо провел 23 игры в Бундеслиге: на его счету 14 голов и 15 ассистов.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.