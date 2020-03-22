Англия

"Ириски" не заинтересованы в подписании итальянского вратаря.

Эвертон не планирует подписывать голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму следующим летом, сообщает издание Liverpool Echo.

В СМИ появилась информация о том, что "ириски" хотят укрепить вратарскую позицию и попытаются подписать итальянца. Однако английский клуб рассчитывает на Джордана Пикфорда и не планируют искать ему замену.

Действующий контракт Доннарумы с Миланом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 21-летний страж ворот провел 26 поединков в составе "россонери", пропустив 33 гола.

Ранее сообщалось, что в подписании Доннаруммы заинтересованы Челси и ПСЖ.

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