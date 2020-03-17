"Ириски" хотят приобрести итальянского хавбека.
Лоренцо Пеллегрини, Getty Images
17 марта 2020, 10:59
Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини попал в сферу интересов Эвертона, сообщает портал Calciomercato.
Ливерпульский клуб намерен укрепить среднюю линию следующим летом и попытается приобрести итальянского хавбека. "Ириски" готовы выплатить 30 млн евро за футболиста, которые прописаны в его контракте с римлянами.
Действующее соглашение Пеллегрини с Ромой рассчитано до июня 2022 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", забив 3 гола и совершив 11 ассистов.
Ранее сообщалось, что в подписании Пеллегрини также заинтересованы Интер и Арсенал.
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