Англия

"Ириски" хотят приобрести итальянского хавбека.

Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини попал в сферу интересов Эвертона, сообщает портал Calciomercato.

Ливерпульский клуб намерен укрепить среднюю линию следующим летом и попытается приобрести итальянского хавбека. "Ириски" готовы выплатить 30 млн евро за футболиста, которые прописаны в его контракте с римлянами.

Действующее соглашение Пеллегрини с Ромой рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", забив 3 гола и совершив 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что в подписании Пеллегрини также заинтересованы Интер и Арсенал.

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