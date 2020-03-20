Англия

Испанский вингер близок к переходу в АПЛ.

Эвертон в летнее трансферное окно собирается подписать правого вингера, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Athletic.

Основной кандидатурой для "ирисок" будет Хосе Кальехон, контракт которого с Наполи истекает в конце этого сезона.

Испанский вингер провел 32 поединка в этом сезоне, забив два гола и сделав девять результативных передач.

Напомним, что к полузащитнику также проявляют интерес в Испании — Севилья и Валенсия готовы сделать предложение.