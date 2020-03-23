Англия

Дерби Каунти начал переговоры с Майклом Деллом, желающим стать главным акционером клуба.

В ближайшем будущем Дерби Каунти может заручиться поддержкой солидного инвестора и обрести, наконец, необходимые средства для борьбы за возвращение в элитный дивизион английского футбола — сообщает The Telegraph.

Председатель правления "баранов" Мел Моррис, на протяжении последних двух лет ищущий новых инвесторов, начал переговоры с американцем Майклом Деллом, входящим в ТОП-25 самых богатых людей планеты (по версии Forbes).

Как сообщает авторитетное британское издание, основной вопрос заключается в том, каков будет размер пакета акций, который приобретет глава компании MSD Capital. Делл хочет стать самым крупным акционером (в идеале — владельцем контрольного пакета акций) клуба.

Ранее 55-летний миллиардер уже присматривался к нескольким английским клубам. Последним в списке его интересов был Сандерленд в прошлом году.

В настоящий момент Дерби Каунти занимает 12-е место в Чемпионшипе, отставая на 5 очков от зоны плей-офф, и сохраняет шансы на завоевание путевки в Премьер-лигу.

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