Англия

Немецкий хавбек не стал продлевать соглашение с "синими" из-за длительности нового контракта.

Экс-полузащитник Челси и сборной Германии признался, что сожалеет о своем уходе из лондонского клуба. "Синие" в 2010 году предлагали ему сезонный контракт, а немец хотел подписать двухлетнее соглашение.

"Карло Анчелотти (тренер Челси – прим.) хотел, чтобы я остался. Но клуб принял решение продлевать контракт с теми, кому за тридцать, только на один год. Мне нужны были два", — рассказал Баллак Sky Sports.

"Сегодня я могу сказать, что, возможно, зря ушел из Челси. Мне нужно было остаться, пусть даже на год".

"Никогда не мог представить, что вернусь в Байер. До последнего верил, что договоримся с Челси и я останусь в городе".

Подобную проблему испытывает в нынешнем сезоне и Виллиан. Бразилец хотел бы остаться в Челси, но соглашение не достигнуто из-за длительности срока.