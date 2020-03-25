Англия

Испанец в будущем может переехать на Туманный Альбион.

Как утверждает Diario Sport, руководство Челси всерьез заинтересован в услугах защитника Марка Кукурельи.

Напомним, фулбэк, чей контракт принадлежит Барселоне, со старта сезона защищает цвета Хетафе. СМИ сообщали, что клуб и вовсе выкупил контракт игрока.

По данным источника, в будущее трансферное окно лондонцы намерены предложить за испанского футболиста 23 миллиона евро. Отмечается, что Кукурелья считается более дешевым вариантом, нежели защитник Порту Алекс Теллес.

Ранее сообщалось, что побороться за Кукурелью с Челси может Наполи.