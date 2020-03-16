Хетафе выкупил Кукурелью у Барселоны

Испания

Защитник продолжит выступать за "городских" на постоянной основе.

Хетафе выкупил Марка Кукурелью у Барселоны, сообщает Marca.

По информации источника, сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Примечательно, что в случае последующий продажи футболиста, каталонский клуб получит 40% от сделки.

В текущем сезоне Кукурелья провел 26 матчей за Хетафе, в которых отличился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что к 21-летнему футболисту проявляет интерес Челси.