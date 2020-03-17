Италия

Партенопейцы хотят подписать игрока Хетафе.

Полузащитник Хетафе Марк Кукурелья попал в сферу интересов Челси, сообщает издание Marca.

Итальянский клуб намерен укрепить левый фланг обороны следующим летом и попытаются приобрести испанского вингера. Руководство "адзурри" рассматривает 21-летнего игрока в качестве замены для Фаузи Гулама, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Хетафе выкупил права на Кукурелью у Барселоны, но каталонский клуб должен получить 40% от его последующей продажи. Клаусула футболиста в контракте с испанским клубом составляет 25 млн евро.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 34 поединка в футболке Хетафе, отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Кукурельи также заинтересован Челси.

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