Англия

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса не знал о переговорах руководства клуба с Кавани и Ибрагимовичем.

Президент Лидс Юнайтед Андреа Радридзани поведал, что в зимнее трансферное окно клуб пытался договориться о переходе в клуб с Эдинсоном Кавани и Златаном Ибрагимовичем.

"Я общался с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи. Через брата Кавани мы пытались узнать, что сам Эдинсон думает о трансфере в наш клуб. К сожалению, дальше переговоры не продвинулись. Более конкретно я говорил со Златаном. Он мог дать нам значительный импульс, но решил перейти в Милан. Он был очень честен и очень прозрачен со мной".

"Я даже не общался с Бьелсой о Кавани и Ибрагимовиче, потому что переговоры не дошли до стадии, когда это имело бы смысл обсуждать", — цитирует владельца Sky Italia

Ныне Лидс Юнайтед выступает в Чемпионшипе. Руководство лиги всерьез намерено доиграть текущий сезон