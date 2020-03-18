При этом, не исключен вариант, что матчи будут проходить без зрителей.
Фото: Getty Images
18 марта 2020, 00:15
Клубы из Чемпионшипа не намерены отменять сезон и настроены его доиграть, сообщает Daily Mail.
По информации источника, состоялось совещание руководителей в телефонном режиме. Большинство за то, чтобы завершить сезон.
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При этом, реалистичен вариант, что поединки будут проходить без зрителей, но владельцам абонементов дадут доступ к просмотру матчей онлайн на платформе iFollow.
В текущем сезоне в Чемпионшипе на первой строчке расположился Лидс (71 пункт).
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