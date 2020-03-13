Италия

Бразильский защитник следующим летом может уйти на повышение.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс в летнее трансферное окно может уехать в итальянскую Серию А. Об этом сообщает MediaSet.

По информации источника, в услугах 22-летнего бразильца заинтересован Ювентус, который рассматривает потенциальные варианты усиления защитной линии путем подписании молодых талантов.

Ранее сообщалось, что в услугах Габриэля также заинтересован Эвертон, который готов заплатить за его трансфер более 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Габриэль Магальяйнс провел за Лилль 34 матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал шесть желтых карточек.

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