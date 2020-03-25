Франция

Фамилии футболистов пока держатся в секрете.

Медицинский штаб Лилля уделяет особое внимание трем футболистам "догов", поскольку у них были зафиксированы симптомы коронавируса.

"Футболисты находятся под постоянным усиленным наблюдением. На данный момент ничего серьезного нет, нет нужды тревожить госпитали. Если у них начнутся затруднения с дыханием, тогда я свяжусь с медицинским центром", — заявил глава медицинского отдела Лилля Патрик Фламант La Voix du Nord.

Во вторник Лилль стал очередным клубом Франции, сократившим зарплаты игрокам. Клуб будет выплачивать 70% и еще 14% компенсирует игрокам государство.

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