"Ириски" собираются укрепить оборонительную линию.
Магальяйнс - в спарринге против Эвертона, фото getty images
05 марта 2020, 21:40
Эвертон интересуется защитником Лилля Габриэля Дос Сантоса Магальяйнса, сообщает Independent.
Руководство "ирисок" готово заплатить за бразильского защитника порядка 25-30 миллионов фунтов стерлингов.
Магальяйнс в этом сезоне провел 33 поединка во всех турнирах за "догов" и отметился одним голом.
Отметим, что к бразильскому защитнику в зимнее трансферное окно приписывали интерес со стороны Реала.