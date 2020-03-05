Англия

"Ириски" собираются укрепить оборонительную линию.

Магальяйнс - в спарринге против Эвертона, фото getty images

Магальяйнс - в спарринге против Эвертона, фото getty images

Эвертон интересуется защитником Лилля Габриэля Дос Сантоса Магальяйнса, сообщает Independent.

Руководство "ирисок" готово заплатить за бразильского защитника порядка 25-30 миллионов фунтов стерлингов.

Магальяйнс в этом сезоне провел 33 поединка во всех турнирах за "догов" и отметился одним голом.

Отметим, что к бразильскому защитнику в зимнее трансферное окно приписывали интерес со стороны Реала.