Англия

Защитник Тоттенхэма не исключает, что он в итоге останется в составе "шпор".

Центральный защитник Тоттенхэма Ян Вертонген пока что не принял решения о своем будущем.

"Прямо сейчас я в процессе, мне нужно взвесить все варианты, выписать на листе все за и против каждого из них", — заявил он De Kleedkamer.

"Мне предстоит решить, чего я хочу в своей карьере. Думаю, я выберу место, в котором осяду через три-четыре года. Я должен начать думать, где хочу жить, какой язык учить, в какой культуре. И очень важно, в каких турнирах и за какие трофеи я все еще хочу сражаться. Не хочу, чтобы у меня были какие-то сожаления по поводу карьеры".

Тоттенхэм хотел бы сохранить в своих рядах 32-летнего защитника, который забил 13 голов в 311 играх за клуб. Действие контракта рассчитано до 30 июня этого года.

Ранее партнер Вертонгена по центру обороны Тоби Альдервейрельд продлил контракт с Тоттенхэмом, а вот полузащитника Кристиана Эриксена "шпорам" пришлось продать в Интер за полгода до окончания соглашения.