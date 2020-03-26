Англия

Испанец объяснил свои слова о прекращении контракта.

Крайний полузащитник Челси Педро уточнил ранее сказанные слова о том, что он покинет лондонский клуб по истечению действующего контракта.

"Как многие знают, мой контракт истекает в мае, но я до сих пор не говорил с клубом о том, будет ли он продлен, и буду ли я продолжать играть за эту команду".

"Я видел множество сообщений от фанатов Челси, которые прощались и благодарили меня за потраченное здесь время. Я ценю это, но я хотел бы сказать всем фанатам, что мой текущий контракт подходит к концу, но я все еще должен поговорить с клубом".

"Я не знаю, буду ли я продолжать играть здесь или нет. Этот разговор еще впереди. Но я не заключал сделку ни с каким другим клубом. Я принадлежу к Челси. У меня есть контракт. Мое желание — остаться здесь, но, очевидно, мы не знаем, что произойдет", — сказал Педро официальному сайту "синих".

Ранее сообщалось, что лондонцы приостановили переговоры с рядом игроков о новых соглашениях.