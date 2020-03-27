Англия

Голкипер Баварии Мануэль Нойер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард не на 100% доволен самым дорогим вратарем в истории футбола Кепой Аррисабалагой, поэтому клуб может подписать нового вратаря.

По информации Bild, "синие" пристально следят за ситуацией Мануэля Нойера в Баварии.

Контракт 33-летнего голкипера истекает летом следующего года, и пока что стороны не могут договориться о его продлении. Мануэль хотел бы подписать долгосрочное соглашение, но клуб не желает предоставлять ему такой контракт. Пока все идет к тому, что новый договор не будет заключен.

В нынешнем сезоне Нойер провел 37 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, 15 из которых отыграл "на ноль".