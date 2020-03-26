Германия

Вероятно, вратарь вскоре сменит прописку.

Как утверждает Bild, голкипер Баварии Мануэль Нойер раздумывает над тем, чтобы завершить переговоры с клубом о новом контракте.

Ранее сообщалось, что футболист имел беседу с представителями "красных" о продлении текущей сделки, но диалог завершился безрезультатно. Напомним, текущий договор Нойера с мюнхенцами истекает в 2021 году.

Отмечается, что 33-летний вратарь опасается, что в скором будущем его место в стартовом составе команды будет под вопросом.

В текущем сезоне опытный вратарь сыграл на клубном уровне 37 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 38 голов и провел 15 "сухих" матчей.