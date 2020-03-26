Германия

Немецкий голкипер подтвердил, что игроки Баварии отказались от части своих зарплат из-за COVID-19.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер рассказал о том, как он со своими партнерами по команде решились пойти на снижение зарплаты на 20% в связи с пандемией коронавируса, чтобы сохранить рабочие места других работников клуба.

"Мы, профессиональные футболисты, являемся особенно привилегированной группой среди работников клуба, которой, из-за нынешней ситуацией с вирусом, нужно пойти на финансовые потери, когда есть такая необходимость".

"Отказавшись от части наших окладов, мы серьезно поможем клубу. Эти деньги могут быть использованы в правильных целях", — приводит слова Нойера Merkur.

Ранее сообщалось, что Бавария, дортмундская Боруссия, РБ Лейпциг и Байер финансово помогут другим немецким клубам.

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