Англия

Голкипер Бернли может вскоре сменить прописку.

Руководство Тоттенхэма рассматривает вариант с приобретением голкипера Бернли Ника Поупа, утверждает Football London.

По данным источника, "шпоры" видят в молодом футболисте потенциальную замену опытному Уго Льорису. К тому же, Поуп считается довольно бюджетным вариантом.

Ранее сообщалось, что основную конкуренцию лондонцам в борьбе за вратаря Тоттенхэму может составить Челси, который ищет замену Кепе Аррисабалаге.

Контракт Поупа с Бернли рассчитан до 30 июня 2023 года.