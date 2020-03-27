Голкипер Бернли может вскоре сменить прописку.
Ник Поуп, getty images
27 марта 2020, 14:59
Руководство Тоттенхэма рассматривает вариант с приобретением голкипера Бернли Ника Поупа, утверждает Football London.
По данным источника, "шпоры" видят в молодом футболисте потенциальную замену опытному Уго Льорису. К тому же, Поуп считается довольно бюджетным вариантом.
Ранее сообщалось, что основную конкуренцию лондонцам в борьбе за вратаря Тоттенхэму может составить Челси, который ищет замену Кепе Аррисабалаге.
Контракт Поупа с Бернли рассчитан до 30 июня 2023 года.