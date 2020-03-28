Англия

Менеджер призывает всех дождаться решения кризиса.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что информации о том, когда команда сможет возобновить рабочий процесс пока что нет.

"В настоящий момент это очень сложно понять, что будет дальше, потому что у нас нет ничего конкретного".

"Мы видели, что все может измениться очень быстро, поэтому мы можем ориентироваться только по датам, которые нам изначально говорят. Ежедневно и еженедельно мы сталкиваемся с вопросами о том, как мы тренируемся, что будет дальше и так далее".

"Я хочу сделать, когда игроки находятся в такой же ситуации, как и все мы, не стоит на них давить этим без причины", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее менеджер "синих" подтвердил, что полузащитник команды Каллум Хадсон-Одои излечился от коронавируса.