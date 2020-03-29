Новым тренером "горожан" может стать Патрик Виейра.
Патрик Виейра и Хосеп Гвардиола, Getty Images
29 марта 2020, 21:33
Манчестер Сити составил список из шести кандидатов на роль преемника Хосепа Гвардилы, если нынешний тренер "горожан" примет предложение Ювентуса — сообщает The Athletic.
Основным претендентом на тренерский пост Манчестер Сити является Патрик Виейра, нынче возглавляющий Ниццу, а до этого работавший в Нью-Йорк Сити.
Ювентус намерен заменить Маурицио Сарри, который пока не оправдывает надежд руководства, мечтающего о создании мощной и зрелищной команды.
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