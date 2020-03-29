Англия

Новым тренером "горожан" может стать Патрик Виейра.

Манчестер Сити составил список из шести кандидатов на роль преемника Хосепа Гвардилы, если нынешний тренер "горожан" примет предложение Ювентуса — сообщает The Athletic.

Основным претендентом на тренерский пост Манчестер Сити является Патрик Виейра, нынче возглавляющий Ниццу, а до этого работавший в Нью-Йорк Сити.

Ювентус намерен заменить Маурицио Сарри, который пока не оправдывает надежд руководства, мечтающего о создании мощной и зрелищной команды.

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