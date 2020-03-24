Испания

Звезды мирового футбола массово помогают в период пандемии коронавируса.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола присоединился к борьбе с пандемией коронавируса, которая распространилась по всей Европе.

Как сообщает Sport.es, испанский специалист сделал пожертвование в размере одного миллиона евро в благотворительный фонд на покупку необходимого медицинского оборудования в больницы.

Все собранные взносы, включая пожертвование Гвардиолы, также пойдут на приобретение и производство медикаментов, которые будут распределены среди медицинских центров по всей Каталонии в зависимости от потребностей и срочности.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более миллиона евро больницам в Португалии.

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