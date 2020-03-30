Англия

Защитник Валенсии Эльяким Мангала вспомнил о временах, когда он играл под руководством Хосепа Гвардиолы.

Французский защитник Валенсии Эльяким Мангала не смог закрепиться в Манчестер Сити при Хосепе Гвардиоле, но считает время совместной работы с ним самым полезным в карьере.

"Работа с Гвардиолой — это уникальный шанс для любого футболиста, – цитирует Эльякима France Football. – С ним ты начинаешь видеть и воспринимать футбол по-другому".

За месяц тренировок с Гвардиолой я узнал больше, чем за предыдущие два года в Манчестер Сити

"Мы познакомились после Евро-2016, и уже через месяц меня отправили в аренду в Валенсию, но за несколько недель тренировок с Гвардиолой я узнал больше, чем за два предыдущих года в Манчестер Сити. Вся его работа ориентирована на коллектив, а то, как он объясняет свои идеи, заставляет игроков в корне менять свои представления об игре".

"Если вкратце объяснить принципы философии, то он всегда хочет доминировать, владеть мячом, постоянно наносить удары сопернику. На каждом участке поля он требует создавать численное преимущество, не давать оппоненту пространства, но в то же время четко знать зону своей ответственности и никогда не упускать ее из виду".

Часто соперник проигрывает команде Гвардиолы еще до начала матча

"Очень часто бывает, что соперник проигрывает команде Гвардиолы еще задолго до начала матча, потому что каждому поединку предшествует тщательный разбор игры этого соперника. И на поле мы выходим уже зная все сильные и слабые стороны оппонента, да еще и имеющие на вооружении несколько вариантов игрового плана".

"Еще одним феноменальным свойством Гвардиолы является его инстинктивное понимание возможностей каждого футболиста. Иногда он прерывал тренировки, чтобы объяснить какому-то конкретному игроку то, что он должен сделать, и тот, даже никогда раньше этого не делая, вдруг раскрывается совершенно иначе".

Сделать из Александра Зинченко левого защитника было по силам только Гвардиоле

"Наверное, любой смог бы использовать Кевина де Брюйне или Давида Сильву на их «родных» позициях, лишь чуть-чуть что-то подкорректировав, но вот сделать из атакующего полузащитника Александра Зинченко левого защитника, было по силам только Гвардиоле".

"Я не знаю, как сложится моя дальнейшая карьера, но знакомство с Гвардиолой стало неким переломным моментом. Я не смог заиграть при нем в Манчестер Сити, и на то имелись веские причины, но я получил огромное количество знаний и теперь стараюсь почерпнуть все полезное, что только можно, у других наставников. Надеюсь, что когда-нибудь это поможет мне стать хорошим тренером".

Ранее сообщалось, что Мангала стал одним из десяти игроков Валенсии, заразившихся COVID-19.

Сыгравший 8 матчей за национальную сборную Франции 29-летний защитник выступал за Стандард (100 матчей во всех турнирах, 4 гола), Порту (95, 13), Манчестер Сити (79, 0), Эвертон (2, 0) и Валенсию (37, 2).

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