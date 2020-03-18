Испания

Француз рассказал, как узнал о своем диагнозе.

Защитник Валенсии Эльяким Мангала рассказал о том, как он узнал, что он болен коронавирусом.

"В клубе мы провели несколько простых тестов. У меня не было никаких симптомов, я чувствовал себя также само, как каждый день".

"Итак, когда в воскресенье утром доктор сказал мне, что я мой тест показал положительные результаты, я был шокирован. Сначала я подумал, что это шутка. Но когда он стал говорить о карантине в течение 14 дней, избегая моих детей, я понял, что это не так, что это не шутка", — цитирует Мангала Goal.

Напомним, Валенсия остается командой, в которой зафиксировано самое большое количество зараженных коронавирусом в Испании. Ранее "летучие мыши" сообщили, что более трети игроков и персонала сдали положительный тест на болезнь.