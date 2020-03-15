Француз поведал о своем состоянии.
Эльяким Мангала, getty images
15 марта 2020, 21:59
Защитник Валенсии Эльяким Мангала сообщил, что он стал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
"Сегодня я узнал, что болен коронавирусом. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, которые связывают с болезнью. Тем не менее, я изолирован дома и живу отдельно от семьи", — написал Мангала в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что в стане "летучих мышей" уже было обнаружено пять случаев заболевания, что на данный момент остается самым большим показателем среди испанских команд.
Также утверждалось, что коронавирус обнаружили у двух представителей Алавеса.