Испания

Француз поведал о своем состоянии.

Защитник Валенсии Эльяким Мангала сообщил, что он стал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

"Сегодня я узнал, что болен коронавирусом. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, которые связывают с болезнью. Тем не менее, я изолирован дома и живу отдельно от семьи", — написал Мангала в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в стане "летучих мышей" уже было обнаружено пять случаев заболевания, что на данный момент остается самым большим показателем среди испанских команд.

Также утверждалось, что коронавирус обнаружили у двух представителей Алавеса.