Германия

Хавбек может остаться в Бундеслиге.

Руководство Байера заинтересовано в том, чтобы заключить контракт с полузащитником Боруссии Д Марио Гетце, утверждает Sport 1.

Напомним, действующее соглашение немецкого футболиста со "шмелями" истекает будущим летом, и стороны не планируют продлевать сотрудничество.

По данным источника, в услугах полузащитника заинтересованы миланские клубы, но леверкузенцы могут сыграть на желании игрока остаться в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что предварительные переговоры с Гетце в ближайшее время может начать Милан.