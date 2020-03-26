Хавбек может остаться в Бундеслиге.
Марио Гетце, getty images
26 марта 2020, 22:22
Руководство Байера заинтересовано в том, чтобы заключить контракт с полузащитником Боруссии Д Марио Гетце, утверждает Sport 1.
Напомним, действующее соглашение немецкого футболиста со "шмелями" истекает будущим летом, и стороны не планируют продлевать сотрудничество.
По данным источника, в услугах полузащитника заинтересованы миланские клубы, но леверкузенцы могут сыграть на желании игрока остаться в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что предварительные переговоры с Гетце в ближайшее время может начать Милан.