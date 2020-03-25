Германия

Дортмундцы не намерены отпускать своего лидера дешево даже несмотря на кризис в европейском футболе.

Дортмундская Боруссия не отпустит Джейдона Санчо дешевле, чем за 130 млн евро, утверждает Bild.

Вингер желает играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако претендующие на игрока Манчестер Юнайтед и Челси не могут ему этого гарантировать на данный момент. Кроме того, футболист вполне счастлив в Дортмунде – не исключено, что он останется в Германии и на следующий сезон.

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В нынешней кампании на счету Джейдона 14 голов и 16 ассистов в 23 матчах Бундеслиги.