Германия

"Шмели" хотят приобрести молодого канадца.

Полузащитник Гента Джонатан Давид попал в сферу интересов Боруссии Дортмунд, информирует Ruhnachrichten.

Немецкий клуб следит за выступлениями молодого хавбека и попытается приобрести его во время летнего трансферного окна.

Действующий контракт Давида с Гентом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 40 поединков в футболке "буйволов", забив 23 гола и совершив 10 ассистов. В активе атакующего хавбека также имеется 12 матчей и 11 голов в составе сборной Канады.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за хавбека Борусии Джейдона Санчо.

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