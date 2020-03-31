Англия

Англичанин сожалеет о своем недавнем поступке.

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш принес извинения за нарушение карантина в связи с коронавирусом.

"Я глубоко сожалею о том, что произошло в минувший уикенд. Сейчас для всех тяжело оставаться дома такое продолжительное время. Мне позвонил друг и предложил выйти, и я со всей глупостью согласился.

Не хочу, чтобы кто-нибудь повторял мою ошибку. Хочу оставаться дома и следовать правилам и указаниям, о которых нам говорили. Призываю всех оставаться дома.

Надеюсь, все примут мои извинения и в скором времени мы сможем снова наслаждаться жизнью, когда все это закончится", – приводит слова Грилиша Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Грилиш рискует не попасть в сборную Англии из-за ночных похождений.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.