Англичанин сожалеет о своем недавнем поступке.
Джек Грилиш, Getty Images
31 марта 2020, 09:19
Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш принес извинения за нарушение карантина в связи с коронавирусом.
"Я глубоко сожалею о том, что произошло в минувший уикенд. Сейчас для всех тяжело оставаться дома такое продолжительное время. Мне позвонил друг и предложил выйти, и я со всей глупостью согласился.
Не хочу, чтобы кто-нибудь повторял мою ошибку. Хочу оставаться дома и следовать правилам и указаниям, о которых нам говорили. Призываю всех оставаться дома.
Надеюсь, все примут мои извинения и в скором времени мы сможем снова наслаждаться жизнью, когда все это закончится", – приводит слова Грилиша Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Грилиш рискует не попасть в сборную Англии из-за ночных похождений.
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