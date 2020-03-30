Англия

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не жалует безответственных футболистов.

Капитан Астон Вилла Джек Грилиш попал в скандал, обратившись к болельщикам с призывом оставаться дома и соблюдать карантин, а сам отправившись в ночной клуб, да еще и попав под утро в ДТП, и теперь рискует пролететь мимо сборной Англии — считает The Telegraph.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт всегда был очень принципиальным в вопросах этики, и не так давно отправил из национальной команды ее лидера Рахима Стерлинга за конфликт на тренировке с Джо Гомесом, а Джеймса Мэддисона перестал вызывать после того, как игрок Лестера был замечен в казино в то время, как официально находился на больничном из-за гриппа (обычного).

На отмененные в марте товарищеские матчи сборной Англии против Италии (27 марта) и Дании (31 марта) Грилиш, который играл за английскую "молодежку", но еще не провел ни одного матча за национальную команду, числился в списках кандидатов.

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