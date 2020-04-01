Англия

Специалист поведал о карантинных буднях своей команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал как проходит карантин для его команды.

"У всех игроков есть индивидуальные программы тренировок. Также у большинства футболистов есть хорошие домашние условия и приличные придворные садовые участки, так что, надеюсь, их жены и девушки помогут им тренироваться", — цитирует норвежца пресс-служба "красных".

"С игроками и тренерским штабом мы поддерживаем связь посредством мессенджеров, составляю определенные планы, когда вернемся на футбольное поле. С другой стороны, мы имеем дело с неизвестностью и планировать что-либо становиться трудно, ведь у нас нет стопроцентной информации о том, когда мы начнем полноценные тренировки".

Ранее сообщалось, что МЮ надеется удержать летом Погба в команде.

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