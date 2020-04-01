Англия

Испанский полузащитник продолжает оглядываться на прошлое во время карантина.

Сеск Фабрегс за свою карьеру успел поиграть за много сильных клубов и поработать со многими тренерами. Испанец смог выделить двух лучших из них.

"Лучшие тренера, с которыми я работал? Моуриньо и Венгер.

Люблю Жозе. Я многим ему обязан, потому что он привел меня в Челси, и я всегда буду помнить это. Арсен Венгер всегда относился ко мне как к сыну, и это было удивительно, но самым близким человеком был Моуриньо", — приводит слова Фабрегаса Goal.

Напомним, что ранее испанец назвал двух игроков, которые соответствовали его уровню игры в Арсенале.