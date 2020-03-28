Англия

Сеск Фабрегас объяснил свой уход из Арсенала малым количеством качественных одноклубников, которые были на тот момент.

В недавнем интервью бывший полузащитник Арсенала Сеск Фабрегас рассказал о причинах, которые сподвигли его покинуть стан "канониров" в 2011 году. Испанец тогда был капитаном лондонского клуба, но он ушел в Барселону, поскольку его уровню "соответствовали только два игрока".

Французский экс-защитник Арсенала Бакари Санья отреагировал на слова своего бывшего одноклубника и признался, что они его очень удивили.

"Я очень удивился, когда это прочитал. Это очень не похоже на Сеска. Он должен был стать одним из лидеров команды. Будучи крайне перспективным футболистом клуба, который многое тебе дал, ты не должен говорить подобное".

"Поэтому я был удивлен, ведь Сеск — хороший парень. Он и сейчас им остается, его слова ничего не меняют. Он сказал, что не все игроки были на его уровне, но я не уверен, что Фабрегас в течение всех сезонов, что он выступал за Арсенал, был образцовым футболистом".

"Например, пресса его часто критиковала за то, что он проделывает мало беговой работы во время матчей, поэтому другие игроки Арсенала могли ему сказать: "Ты должен больше бегать и работать на футбольном поле", — приводит слова Санья Goal.com.

Напомним, Сеск Фабрегас пытался найти достойных партнеров и почти организовал переход Хаби Алонсо в Арсенал, но трансфер сорвался в последний момент.

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