Англия

Манкунианцы определились с максимальным предложением за полузащитника.

Манчестер Юнайтед всерьез нацелился на Сауля Ньигеса, однако не собирается выплачивать за него сумму отступных, сообщает AS.

Клаусула испанца составляет 150 миллионов евро. "Красные дьяяволы", в свою очередь, готовы предложить 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 37 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись четырьмя голами.

Отметим, что на Сауля также претендует другой английский клуб — Манчестер Сити.