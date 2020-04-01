Манкунианцы определились с максимальным предложением за полузащитника.
Сауль Ньигес, getty images
01 апреля 2020, 16:09
Манчестер Юнайтед всерьез нацелился на Сауля Ньигеса, однако не собирается выплачивать за него сумму отступных, сообщает AS.
Клаусула испанца составляет 150 миллионов евро. "Красные дьяяволы", в свою очередь, готовы предложить 80 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 37 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись четырьмя голами.
Отметим, что на Сауля также претендует другой английский клуб — Манчестер Сити.